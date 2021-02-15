Релиз Metro Exodus PC Enhanced Edition состоится весной этого года.

Студия 4A Games представила улучшенную версию украинского шутера Metro Exodus с новыми графическими возможностями. Анонс приурочили к двухлетней годовщине выхода игры. А релиз переиздания с подзаголовком PC Enhanced Edition состоится весной этого года.

Как отметили разработчики на своем сайте, сначала Metro Exodus PC Enhanced Edition выйдет на ПК. Владельцы игры на любой из платформ – Steam, GOG, Epic Games Store – получат обновленную версию бесплатно.

В эту версию Metro Exodus авторы помимо прочего добавили:

Полноценную трассировку лучей для каждой поверхности;

Попиксельное глобальное освещение с рейтрейсингом;

Поддержку DirectX 12 Ultimate;

DLSS 2.0;

Текстуры в разрешении 4К и многое другое.

Также в игре устранили баги и улучшили оптимизацию.

Metro Exodus на Xbox Series X и PlayStation 5

Разработчики готовят обновление Metro Exodus и для консолей нового поколения – Xbox Series X и PlayStation 5. Эти версии получат те же улучшения, что и на ПК, за исключением поддержки технологии масштабирования изображения DLSS 2.0 и улучшенных отражений с трассировкой лучей.

На консолях нового поколения Metro Exodus будет работать в 4K и 60 FPS. А на PlayStation 5 будет добавлена поддержка функций геймпада DualSense.

Когда именно состоится релиз обновленной версии для PS5 и Xbox Series X – разработчики не сообщили. Как и в случае с ПК, обновленная Metro Exodus достанется бесплатно всем владельцам игры на консолях нового поколения.

Подробней про Metro Exodus

Metro Exodus – это третья часть шутера от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского.

Действие игры происходит в 2035 году на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны.

Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде «Аврора» и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

Metro Exodus вышел 15 февраля 2019 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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Автор: Сергей Коршунов