Очевидцы и СМИ Монреаля утверждают, что неизвестные удерживают 12 заложников в офисе Ubisoft.

Студию Ubisoft Montreal в Канаде захватили террористы. Они удерживают заложников.

Есть сообщения о десятках людей, взятых в заложники возле здания Ubisoft на улице Сен-Лоран в Монреале, сообщает канадское издание Journal de Montreal.

"В настоящее время на месте происшествия работает полиция", – пишет издание.

Очевидцы в Твиттере пишут, что люди, которые находятся внутри офиса Ubisoft вынуждены прятаться под своими столами. По данным издания La Presse, в заложниках оказались 12 человек.

В данный момент полиция оцепила район.

В данный момент сведения очевидцем и СМИ разнятся. Radio-Canada сообщает, что полиция проводит операцию рядом со зданием Ubisoft, а сама ситуация связана с вооруженным ограблением.

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Автор: Сергей Коршунов