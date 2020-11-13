Студию Ubisoft Montreal в Канаде захватили террористы. Они удерживают заложников.
Есть сообщения о десятках людей, взятых в заложники возле здания Ubisoft на улице Сен-Лоран в Монреале, сообщает канадское издание Journal de Montreal.
"В настоящее время на месте происшествия работает полиция", – пишет издание.
Очевидцы в Твиттере пишут, что люди, которые находятся внутри офиса Ubisoft вынуждены прятаться под своими столами. По данным издания La Presse, в заложниках оказались 12 человек.
В данный момент полиция оцепила район.
This is happening right now near @UbisoftMTL - @CBCMontreal@CBCTheNational@CTVMontreal@CTVNews@Global_Montreal@LP_LaPresse@LeDevoirpic.twitter.com/ZxiJrAkkbm— Paul Desbaillets (@pauldesbaillets) November 13, 2020
В данный момент сведения очевидцем и СМИ разнятся. Radio-Canada сообщает, что полиция проводит операцию рядом со зданием Ubisoft, а сама ситуация связана с вооруженным ограблением.