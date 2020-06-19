Игру This War of Mine добавят в школьную программу

Видеоигра пополнит список рекомендованных произведений для старшеклассников в Польше.

Симулятор выживания в условиях войны This War of Mine станет частью школьной программы в Польше. Игру добавят к списку рекомендованных произведений.

Как отметили на своей странице в Twitter разработчики из 11 bit studios, с такой инициативой выступил премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий.

Along with @PremierRP and the Ministry of Education we've just achieved a milestone step in recognizing video games as a work of culture! @ThisWarOfMine becomes a recommended reading for high school students in the Polish education system!#ThisWarOfMine | #GameDev | #VideoGamespic.twitter.com/kGHWg7Ri5L — 11 bit studios (@11bitstudios) June 18, 2020

Игра This War of Mine будет рекомендована к прохождению старшеклассникам и студентам, изучающим историю, культуру, социологию, философию и этику. Им обеспечат бесплатный доступ к игре.

Однако добавлять This War of Mine в школьную программу будут постепенно. Для начала нужно создать и развить нужную инфраструктуру. Инициатива стартует в новом учебном году.

Ниже мы объясним, чем так важна эта игра.

Трейлер This War of Mine

О чем This War of Mine

This War of Mine – это симулятор выживания в условиях войны. В игре показана столица вымышленного восточноевропейского государства Высень. Город охвачен войной. Несколько мирных граждан оказались под крышей одного полуразрушенного здания. Все герои в игре со своими характерами, историями и мечтами. Чтобы пережить войну, им нужна еда, вода, одежда, медикаменты, спички и много бытовых мелочей, вплоть до лампочек и досок. За необходимыми вещами придется отправлять персонажей в город. Героям нужно будет тщательно исследовать каждую локацию, копаться в мусоре, а если совсем туго, то даже красть у других граждан. В игре много сложных моральных решений.

Один из создателей This War of Mine, Эмир Церимович, в детстве пережил осаду Сараево. Свой опыт, а также истории других людей он и попытался передать в этой игре. «Я помню то время. Это был момент, когда ты просыпаешься и понимаешь, что у тебя ничего не осталось. Не было еды, электричества, не было воды в кране… Минометные снаряды и бомбы падали на улицу. Бандиты лазали по домам и магазинам – грабили и убивали. Спустя год моя семья уехала из города. С тех пор я думал о том, что я видел. Я понял одно: это может случиться с каждым. Война всегда происходит у кого-то на пороге», - вспоминает Церимович.

This War of Mine вышла на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и iOS.

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