Парень купил видеоигры и консоли Nintendo Switch для детской больницы.

Несколько недель назад 20-летний студент из Стиллуотера (штат Миннесота, США) Хантер Кан приобрел акции американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop. Вскоре они поднялись в цене на 1600%, и парень заработал почти $30 тысяч.

Часть денег он решил потратить на благотворительность. Хантер приобрел шесть консолей Nintendo Switch, аксессуары и картриджи с видеоиграми для детской больницы Миннесоты.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Как получатель выгоды от недавних событий на Уолл-стрит, я считаю важным, чтобы я и другие заплатили за нашу удачу. Важно, чтобы мы сами не стали теми людьми в костюмах, и правильно использовали деньги, которые заработали", – заявил студент.

Подарки для детей обошлись Хантеру в $2 тысячи, а остальные средства он решил потратить на учебу.

С чего все началось

Хантер присоединился к сообществу WallStreetBets на форуме Reddit, чтобы "проучить больших парней с Уолл-стрит". Тогда трейдеры-любители заметили, что крупный хедж-фонд Melvin Capital играет на шорт-ставках сети GameStop – продает отложенные акции по одной цене, ждет пока они подешевеют и выкупает обратно, получая прибыль в виде разницы.

Пользователи Reddit решили, что "парни с Уолл-стрит" наживаются на падении акций GameStop. Из-за увеличившихся цифровых продаж и локдауна вследствие коронавируса, торговая сеть действительно испытывала трудности, закрывая множество магазинов по всей стране.

Тогда на Reddit решили спасти компанию, и начали скупать акции GameStop. В ноябре 2020 года стоимость одной акции составляла $17. Позже цена поднялась до $30 – в это время Хантер Кан и купил себе немного акций компании. А уже к концу января 2021-го акции GameStop стали самыми продаваемыми на фондовом рынке США, обогнав Apple и Tesla. А их цена составила $430 за штуку.

Хедж-фонд Melvin Capital вынужден был выкупать акции по такой большой цене, в результате чего понес миллиардные убытки.

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer объявила, что снимет фильм о борьбе пользователей Reddit с Уолл-стрит по мотивам еще ненаписанной книги автора Бена Мезрича. Вскоре и стриминговый сервис Netflix сообщил, что займется производством ленты о флешмобе с акциями GameStop.

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Автор: Сергей Коршунов