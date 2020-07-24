Зомби-хоррор State of Decay 3 находится на раннем этапе производства

Разработчики представили дебютный трейлер.

Третья часть State of Decay, зомби-хоррора с элементами выживания, находится на раннем этапе производства.

Об этом разработчики сообщили на своей странице в Twitter.

Трейлер State of Decay 3

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Дебютный кинематографичный трейлер игры был показан на трансляции Xbox Game Showcase. Разработчики не предоставили подробностей о третьей части, но пообещали поделиться информацией в будущем. Также авторы напомнили, что до 29 июля на State of Decay 2 на всех платформах действует скидка в 25%. Так, в магазине цифровой дистрибуции Steam игру отдают за 284 грн.

Напомним, предыдущая часть зомби-хоррора, State of Decay 2 вышла в 2018 году. Игру можно пройти в одиночку или в кооперативе, рассчитанном на трех человек. Пользователям нужно было строить поселение выживших, противостоять волнам зомби, добывать продукты, лекарства и патроны. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 69 баллов от прессы и 4,7 балла от пользователей.

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