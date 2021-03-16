Премьера картины назначена на 8 апреля 2022 года.

Сегодня началось производство второй части "Соника" – фильма по мотивам игры Sonic the Hedgehog. Премьера ленты запланирована на 8 апреля 2022 года.

Об этом в Твиттере сообщил режиссер ленты Джефф Фаулер.

Ожидается, что в сиквеле к своим ролям вернутся Джим Керри и Джеймс Марсден.

Тизер Sonic the Hedgehog 2

Подробней про фильм "Соник"

Экранизация Sonic the Hedgehog с Беном Шварцом, Джеймсом Марсденом и Джимом Керри в главных ролях вышла в прокат в феврале 2020 года. В первый уикенд лента показала хороший результат, заработав в США $57 млн. Всего же картина при бюджете в $85 млн заработала в прокате $321 млн. Это хороший показатель для фильма по мотивам игры. Так как "Варкрафту", рекордсмену по сборам среди экранизаций игр, удалось заработать $439 млн. При этом производственный бюджет у фильма по Warcraft был почти в два раза больше, чем у "Соника" – $160 млн.

На сайте IMDb первая часть "Соника" получила 6,5 баллов из 10.

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Автор: Сергей Коршунов