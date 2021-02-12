Авторы намекнули на геймплейную механику, которая появится в сиквеле.

Украинская студия GSC Game World опубликовала новый кадр из предстоящего шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Однако больше всего фанатов заинтересовало описание к фото, которое разработчики опубликовали в своих соцсетях. В нем авторы намекнули, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 вернется механика выбросов – всплеска радиоактивной или аномальной энергии. Впервые она была реализована в "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо".

"Тихо в Зоне после выброса… Счастливчики, которых он обошел стороной, нервно переводят дух и молятся о том, чтобы слепой пес в гости не заглянул, пока Она опять собирается с силами. Выброс не раз становился причиной вынужденного перемирия и объединял сталкеров всех мастей. Бывало, что долговцы со свободовцами душевные байки за одним костром травили, а одиночки с бандитами в картишки резались, пока вокруг землю трясло. Кстати, картишки-то у бандитов крайне странные случаются. Говорят, создаются они прямо в Зоне, и с их помощью "блатные" даже передают сообщения на Большую землю. Ну а что? Картишки с хабаром передать несложно: опасности нет, всякие проходяги ничего не поймут, а у военных своих карт хватает. Хотя хабар из Зоны выносить примета, конечно, плохая", – написали разработчики.

В данный момент у S.T.A.L.K.E.R. 2 нет точной даты выхода. Однако известно, что игра будет доступна на ПК и Xbox Series X/S. А в день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

Геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Что известно на данный момент про S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".

В сиквеле появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Это значит, что персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

Помимо знакомых фанатам локаций в сиквеле будут и новые. Еще в игру добавят новых мутантов, артефакты и аномалии.

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Автор: Сергей Коршунов