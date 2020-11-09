В GSC Game World рассказали, что создают масштабную однопользовательскую игру с нелинейным сюжетом.

Вторая часть ожидаемого украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. от студии GSC Game World не будет игрой-сервисом. Это будет крупная однопользовательская игра в открытом мире.

Читайте такжеВ трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли стихи Тараса Шевченко (видео)

Об этом PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров заявил в рамках подкаста "Пилим Трем".

"После выхода дебютного трейлера у многих появилось такое предположение: раз уж S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на старте в Game Pass, то он будет игрой-сервисом. Не будет. Все нормально. Мы знаем, что ждут фанаты оригинальной трилогии. У нас будет очень большой сингл. Очень крутой. Нелинейный. На много-много часов геймплея. В открытом мире. То есть эта такая игра, в каком-то смысле, ожидаемо консервативная. Не переживайте, что это не будет тот формат, которого вы ожидаете", – сказал Захар Бочаров.

PR-менеджер GSC Game World также рассказал на каком этапе сейчас находится производство S.T.A.L.K.E.R. 2.

"Разработка игры в активной фазе. Мы подписались с компанией Microsoft. Они наши партнеры. Но не издатели", – подчеркнул Захар Бочаров.

О чем S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В сиквеле будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока. Во второй части шутера будет масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии.

Вторая часть создается на движке Unreal Engine.

Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 был показан 23 июля 2020 года на трансляции Xbox Game Showcase. Игра выйдет на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза шутер будет доступен подписчикам сервиса Game Pass.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов