Действия главного героя станут новой большой главой в истории Зоны.

В минувшие выходные украинская студия GSC Game World рассказала о главном герое и поделилась новыми подробностями геймплейного тизера предстоящего шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Действия ролика разворачиваются в разрушенной школе на окраине города Припять, сообщил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в блоге Xbox.

"Вы видите этот мир глазами сталкера по имени Скиф – запомните это кодовое имя, вы будете часто его слышать. Следуя по стопам своих предшественников, S.T.A.L.K.E.R. 2 представляет совершенно нового главного героя. Его действия станут новой большой главой в истории Зоны", – отметил Бочаров.

PR-менеджер подчеркнул, что показанный тизер должен был передать ощущения от геймплея – быстрая смена пейзажей и постоянное ощущение опасности. Так, в ролике Скиф пытается укрыться от выброса аномальной энергии из центра Зоны. Из-за спешки и не работающего КПК, герой не замечает брошенные на локации вещи и того, кто скрывается в темноте.

Бочаров также подтвердил, что в видео звучит песня "Линия жизни" группы "Сплин".

В заключение сотрудник GSC Game World рассказал о процессе разработки игры. В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет рейтрейсинг благодаря поддержке технологии RTX на Series X и Series S, а также игра будет работать в разрешении 4K на Series X и ПК.

"Наша цель – предоставить продукт максимально возможного качества на каждой платформе, для которой он объявлен", – резюмировал Бочаров.

Кроме того, разработчики еще раз подчеркнули, что у сиквела еще нет точной даты выхода.

Что известно на данный момент про S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие второй части происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В сиквеле будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Во второй части разработчики обещают реализовать масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

В сиквеле будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет только на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза игра будет доступна бесплатно подписчикам сервиса Game Pass.

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Автор: Сергей Коршунов