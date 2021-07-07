RoboCop: Rogue City выйдет в 2023 году.

Польская студия Teyon, выпустившая успешный тайтл Terminator: Resistance, анонсировала игру по мотивам другой культовой франшизы 80-х – "Робокоп". Шутер от первого лица под названием RoboCop: Rogue City выйдет в 2023 году на ПК и консоли.

Об этом разработчики сообщили в дебютном тизере.

Тизер игры RoboCop: Rogue City

О чем игра RoboCop: Rogue City

Действия RoboCop: Rogue City, как и оригинального фильма, развернутся на улицах Старого Детройта.

Игрок в роли робота-полицейского будет бороться с преступностью и защищать невинных жителей.

В арсенале Робокопа появится легендарный пистолет-пулемет Auto-9.

У игры уже появилась страница в Steam. Больше подробностей и системные требования RoboCop: Rogue City разработчики раскроют ближе к релизу.

Напомним, предыдущая игра студия Teyon, шутер Terminator: Resistance, вышла в ноябре 2019 года, получив хорошие отзывы. Пользователи сошлись во мнении, что это лучшая игра по "Терминатору" за последние пару десятков лет. В Steam у Terminator: Resistance более 6 тысяч отзывов – 92% из них положительные.

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Автор: Сергей Коршунов