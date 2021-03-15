Разработчики поделятся новостями об игре 17 марта, но дату релиза не сообщат.

Польская студия Techland опровергла слухи фанатов о том, что разработка Dying Light 2 застряла в "производственном аду". И хоть о второй части зомби-экшена уже давно ничего не было слышно, авторы пообещали поделиться новостями 17 марта.

Об этом разработчики написали в Твиттере.

"Понятие "производственного ада" подразумевает, что разработка остановилась. Однако работа над Dying Light 2 ведется. Просто мы анонсировали игру слишком рано", – заявили в студии.

Также разработчики подчеркнули, что в новом видео, которое покажут 17 марта, не будет даты релиза игры. Впрочем, отменять игру студия тоже не собирается.

"Посмотрите на это со светлой стороны – никаких переносов на показе не будет", – отметили разработчики.

Напомним, что изначально релиз Dying Light 2 был назначен на весну 2020 года. Но в процессе работы над игрой у студии возникли проблемы. А вскоре команду начали покидать важные разработчики, среди которых был известный геймдизайнер Крис Авеллон. Он ушел после обвинений в сексуальных домогательствах. Позже авторы перенесли выход сиквела Dying Light на неопределенный срок.

Подробней про Dying Light 2

Dying Light 2 – это сиквел ролевого экшена с элементами survival horror, где игроку предстоит выживать в городе полном зомби. Главная особенность игры – динамическая смена времени суток, когда ночью зомби стают быстрыми и более опасными, чем днем. Передвигаться на местности можно с помощью паркура.

Разработчики заявляли, что в Dying Light 2 будет нелинейное повествование и система выбора. А события будут происходить на карте, превосходящей оригинал по размерам в четыре раза.

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Автор: Сергей Коршунов