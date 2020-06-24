Создателей Marvel’s Spider-Man обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшая сотрудница Insomniac Games заявила, что в студии плохо обращаются с женщинами.

Женская часть Insomniac Games, студии которая выпустила экшн Marvel’s Spider-Man, страдает от сексуальных домогательств.

Об этом на своей странице в Twitter заявила бывшая сотрудница студии, Сол Бреннан.

«Боюсь, что сейчас я убью свою будущую карьеру, но это буквально пожирало меня каждый день на протяжение последнего года. Я впала в настолько глубокую депрессию, что стала думать о самоубийстве. Я покинула Insomniac Games из-за того, как они обходятся с женщинами», – написала бывшая сотрудница студии.

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По словам Бреннан, у нее есть список из нескольких десятков женщин, которые подверглись сексуальным домогательствам, работая в Insomniac Games. Девушка утверждает, что до недавнего времени в студии работало как минимум трое человек, которые вели себя неподходящим образом, и что руководство покрывало их действия.

Сейчас один из них уже уволен, второй ушел по собственному желанию, но третий все еще работает в компании. Сол Бреннан раскрыла имя сотрудника, который домогался именно ее – это был работник HR-отдела по имени Эдгар Варгас. Он настойчиво предлагал девушке секс и обещал заменить ее парня. Руководство как минимум раз в месяц получало жалобы на этого сотрудника, но уволили его только в прошлом году. Слова девушки подтвердил ее коллега – дизайнер персонажей по имени Хавьер.

Вскоре на обвинения Сол Бреннан отреагировала сама студия Insomniac Games,

«Мы знаем об обвинениях со стороны одной из наших сотрудниц и уже сделали несколько шагов по урегулированию ситуации. Из-за юридических тонкостей и с целью сохранения конфиденциальности мы не будем отвечать на заявления, сделанные в адрес конкретных сотрудников. Мы одна большая семья, выступающая за расовую, этническую, сексуальную и религиозную разнообразность на протяжении всей нашей истории. Своим правилам мы не изменим никогда», – говорится в сообщении студии, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Однако пользователей это не убедило, и они стали призывать компанию уволить сотрудников, которые причастны к домогательствам.

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