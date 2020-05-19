Sony пообещала в скором времени представить игры для PlayStation 5

В компании также отметили, что интерес к видеоиграм вырос на фоне карантина.

Сегодня компания Sony провела презентацию Corporate Strategy Meeting, на которой обсуждалось будущее развитие PlayStation 5.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил аналитик фирмы Niko Partners Дэниэль Ахмад.

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Глава Sony, Кенитиро Йосида, подтвердил, что вскоре компания представит линейку новых игр для консоли PlayStation 5. «Игры для PS5 создаются как нашими студиями, так и сторонними разработчиками, и уже скоро мы представим убедительную линейку», – отметил Йосида.

Когда именно состоится показ новых игр, в Sony не сообщили. По данным портала VentureBeat, компания планировала провести масштабную презентацию 4 июня, однако могла сдвинуть дату из-за желания сторонних разработчиков устроить собственные мероприятия. Кроме того, в начале августа пройдет новая трансляция State of Play, на которой могут продемонстрировать игры для PlayStation 5.

На Corporate Strategy Meeting также обсуждались показатели игровых сервисов PlayStation. Количество подписчиков PS Plus увеличилось до 41,5 миллиона пользователей. Аудитория стримингового сервиса PS Now за год выросла на 1,2 миллиона и составила, по данным на конец апреля 2020 года, 2,2 миллиона подписчиков.

В Sony также подчеркнули, что интерес к видеоиграм значительно вырос карантина из-за пандемии коронавируса.

Напомним, релиз консоли нового поколения от Sony намечен на конец 2020 года.