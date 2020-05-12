Sony представила интро для нового бренда PlayStation Studios (видео)

Инициатива полноценно запустится с выходом PlayStation 5.

Sony решила объединить свои внутренние игровые студии под новым брендом – PlayStation Studios. Компания представила официальный логотип, а также интро.

Интро PlayStation Studios

Такая заставка будет появляться при запуске эксклюзивных игр PlayStation, которые создают Naughty Dog, Sony Santa Monica, Sucker Punch, Insomniac, Guerrilla Games, Polyphony Digital и другие студии. Инициатива полноценно запустится с выходом PlayStation 5.

Ранее все компании, создающие эксклюзивные игры для PlayStation были объединены в группу Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Старший вице-президент Sony Эрик Лимпел в интервью изданию GamesIndustry отметил, что компания решила отказаться от отметки SIE Worldwide Studios, потому что игроки не ассоциировали ее с эксклюзивами Sony.

Также Лимпел подчеркнул, что хоть заставка PS Studios похожа на интро, которое использует в своих фильмах Marvel, бренд создавался под вдохновением от самих игр.

Однако в сети уже успели заметить, что интро PlayStation Studios очень похоже на аналогичную заставку Xbox Game Studios, которую ранее представил конкурент Sony – компания Microsoft.

Интро Xbox Game Studios

Напомним, релиз консоли PlayStation 5 состоится в конце этого года. Более точной даты, а также цены устройства компания не называет.