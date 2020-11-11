На старте продаж прошлой консоли от Sony Джоуи Чу простоял два дня в очереди, чтобы первым купить PS4.

Незадолго до старта продаж PlayStation 5 компания Sony подарила новую консоль своему самому преданному фанату. Им оказался Джоуи Чу – человек, который семь лет назад отстоял два дня в очереди в Нью-Йорке, чтобы первым купить PS4.

О щедром подарке японской компании Джоуи Чу сообщил на своей странице в Twitter.

"Ладно, это на 100% самая безумная вещь, что со мной случалась", – написал Джоуи.

Помимо того, что Джоуи Чу первым в своем время приобрел PS4 (он получил ее из рук Эндрю Хауса, бывшего главы Sony Computer Entertainment), он был также первым, кому досталась PS4 Pro – улучшенная версия консоли прошлого поколения. Эти заслуги и отметила Sony.

"Джоуи Чу. Первому в очереди за PS4. Первому в очереди за PS4 Pro. Терпение — это добродетель. Это для тебя", – написала Sony на коробке с PS5.

Это не первый подарок компании людям, проявившим преданность бренду. Ранее Sony отправила PS5 геймеру Хакаму Кариму, который собрал наибольшее количество трофеев в играх на консолях PlayStation. Он заработал 2 тысячи 700 платиновых трофеев и оказался на первой строчке таблицы лидеров PlayStation Network.

Запуск PS5

12 ноября PlayStation 5 поступит в продажу в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее.

19 ноября состоится мировой запуск PS5. Тогда же консоль появится и в Украине.

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Автор: Сергей Коршунов