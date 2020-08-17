Sony работает над новым шлемом виртуальной реальности

Устройство нового поколение будет создаваться с перспективой на 5 лет.

Компания Sony объявила о том, что ищет инженера для работы над шлемом виртуальной реальности нового поколения. Вероятней всего речь идет о новом устройстве из серии PlayStation VR.

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Соответствующую вакансию на японском сайте компании заметил портал Upload VR. Впрочем, в издании подчеркнули, что объявление разметила Sony Corporation, а не Sony Interactive Entertainment – подразделение, которое курирует PlayStation. А значит точно говорить о новом поколении шлемов PS VR пока рано. Возможно Sony намерена создать шлем для более массовой аудитории, который не будет ограничен одной платформой. Но сама компания никак не прокомментировала это.

В описании к вакансии сказано, что инженеру нужно будет участвовать в создании механизмов для устройства с перспективой на 5 лет.

Еще в декабре 2019 года на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США был опубликован документ с описанием нового шлема виртуальной реальности для консоли PlayStation.

Согласно патенту, новый VR-шлем от Sony будет беспроводным и сможет отслеживать движение зрачков пользователя.

Дизайн устройства будет отличаться от нынешнего шлема PlayStation VR.

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Автор: Сергей Коршунов