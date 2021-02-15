Всего за неделю игру купило миллион человек / фото Iron Gate AB
Симулятор выживания Valheim от шведской студии Iron Gate AB спустя две недели после выхода в ранний доступ возглавил чарт продаж в магазине цифровой дистрибуции Steam. Тираж игры уже превысил 1 миллион копий.
Об этом разработчики сообщили в Твиттере.
Согласно данным SteamDB, в минувшие выходные в Valheim на пике одновременно играло более 360 тысяч человек.
Количество игроков в Valheim за последнюю неделю / скриншот
У Valheim в Steam уже более 36 тысяч отзывов. Из них 96% положительных.
Трейлер Valheim
Подробней про Valheim
- В симуляторе выживания Valheim игрокам предстоит исследовать фэнтезийные мири, пропитанные скандинавской мифологией и культурой викингов.
- В ходе путешествия игроки смогут строить дома и корабли, крафтить оружие и броню, а также сражаться с боссами.
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