В минувшие выходные в Valheim одновременно играло более 360 тысяч человек.

Симулятор выживания Valheim от шведской студии Iron Gate AB спустя две недели после выхода в ранний доступ возглавил чарт продаж в магазине цифровой дистрибуции Steam. Тираж игры уже превысил 1 миллион копий.

Об этом разработчики сообщили в Твиттере.

Согласно данным SteamDB, в минувшие выходные в Valheim на пике одновременно играло более 360 тысяч человек.

У Valheim в Steam уже более 36 тысяч отзывов. Из них 96% положительных.

Трейлер Valheim

Подробней про Valheim

В симуляторе выживания Valheim игрокам предстоит исследовать фэнтезийные мири, пропитанные скандинавской мифологией и культурой викингов.

В ходе путешествия игроки смогут строить дома и корабли, крафтить оружие и броню, а также сражаться с боссами.

Напомним, в Steam продолжается распродажа, посвященная Лунному Новому году. Сотни игровых хитов получили скидки до 90%. Акция закончится сегодня в 20:00.

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Автор: Сергей Коршунов