В The Simpsons: Bug Squad нужно играть за жука, который прячется от Гомера Симпсона.

В сети обнаружили демоверсию отмененной игры по мотивам культового мультсериала "Симпсоны". Проект назывался The Simpsons: Bug Squad и должен был выйти на консоль SEGA Dreamcast.

Об этом сообщили на форуме Dreamcast-Talk. Одному из пользователей сайта удалось раздобыть девкит консоли Dreamcast, в файлах которой и была обнаружена демоверсия.

Демоверсия The Simpsons: Bug Squad

The Simpsons: Bug Squad – это трехмерный платформер, действия которого происходят в доме Симпсонов. Игрок управляет жуком, исследует комнаты и должен не попадаться на глаза другим персонажам. В самой демоверсии кроме жука присутствует Гомер Симпсон.

Как передает издание Eurogamer, это демо было разработано 20 лет назад студией Red Lemon. The Simpsons: Bug Squad была сделана с целью продемонстрировать технологию cell-shading для консоли Dreamcast.

"Я был хорошо знаком с людьми из канала Fox. Поэтому, когда мы создали эту демоверсию, я им ее представил. Нас не наняли. Так что технически эта игра не была в разработке", – рассказал соучредитель Red Lemon Энди Кэмпбелл.

И хоть Bug Squad так и осталась технической демоверсией, всего же по мотивам "Симпсонов" за всю 30-летнюю историю шоу было создано свыше 25 видеоигр. Одна из последних – условно-бесплатная The Simpsons: Tapped Out вышла на iOS и Andoid в 2012 году.

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Автор: Сергей Коршунов