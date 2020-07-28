Шутер Disintegration станет временно бесплатным

С 30 июля по 2 августа в игре пройдут бесплатные выходные.

В тактическом шутере Disintegration пройдут бесплатные выходные. Акция стартует 30 июля и закончится 2 августа.

Об этом сообщили разработчики на официальном сайте игры.

Сыграть в Disintegration бесплатно можно будет в Steam, а также на Xbox One и PlayStation 4. Разработчики также отметили, что на всех платформах игра получит скидку в 40%.

Трейлер Disintegration

Что такое Disintegration

Disintegration – это научно-фантастический шутер с элементами стратегии в реальном времени, разработанный геймдизайнером Маркусом Лейто, одним из создателей серии Halo. Действие игры разворачивается в ближайшем будущем. Из-за голода и болезней большая часть человечества погибла. Те, кто остался в живых перенесли свои мозги в тела роботов. Главный герой — пилот Ромер Шол. Он со своей командой пытается противостоять военной группировке под названием Рэйонн, которая стремится уничтожить остатки человечества. Помимо сюжетной кампании в игре есть также мультиплеер с тремя режимами, множеством карт и боями 5 на 5 человек. В сражениях можно управлять гравициклами с разнообразными возможностями и уровнем огневой мощи.

Disintegration вышел 15 июня 2020 и получил смешанные отзывы. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии игры 62 балла от критиков и 6,2 балла от игроков.

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