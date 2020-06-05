Продажи Ring Fit Adventure в Японии увеличились на 236%

Тираж фитнес-игры для Nintendo Switch приблизился к миллиону копий.

За последнюю неделю продажи фитнес-игры Ring Fit Adventure в Японии выросли на 236%.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил аналитик Benji-Sales.

Всего за минувшую неделю игру купило почти 40 тысяч человек. А общий тираж игры в Японии приближается к отметке в миллион проданных копий.

Трейлер Ring Fit Adventure

Что такое Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure – это экшн-РПГ для консоли Nintendo Switch. Ключевая особенность игры в том, что все действия главного героя основаны на выполнении определенных физических упражнений в реальности. В комплекте с игрой поставляется умное пластиковое кольцо, которое вместе с геймпадом Joy-Con служит контроллером. Второй Joy-Con крепится на ногу, чтобы отслеживать перемещения в игре. Скорость персонажа зависит от того, насколько быстро игрок двигает ногами.

Каждый уровень в игре – это набор препятствий, которые нужно преодолеть. Кроме того в Ring Fit Adventure есть битвы с врагами. В игре есть четыре типа атак, разделенных по частям тела. Красные атаки выполняются руками, синие – ногами. Желтые – это упражнения на пресс, а зеленые – позы йоги. Каждый прием – это отдельное упражнение, которое нужно выполнять то тех пор, пока враг не будет побежден или не завершится задание.

Ring Fit Adventure вышел в 2019 году на Nintendo Switch. На агрегаторе Metacritic у игры 83 балла от критиков и 8,8 балла от пользователей.

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