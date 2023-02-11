Игру хоть и обновили, но она без проблем запустится на старых ПК.

Разработка ремейка культового иммерсивного симулятора System Shock стартовала в далеком 2016 году. И вот игра после смены движка, многочисленных улучшений и правок вышла на финишную прямую. В честь этого Nightdive Studios опубликовала системные требования.

Если коротко, то ремейк System Shock запустится даже на очень старых ПК 12-летней давности. Для минимальной графики в проекте достаточно NVIDIA GTX 670 и Intel Core i5-2400. А в рекомендованных указана связка из NVIDIA GTX 970 и Intel Core i7-3770. При этом игра займет на диске всего 2 Гбайт, что очень мало даже по меркам современных инди-проектов.

Минимальные требования

ОС: Windows 7/8,1/10 (64-бит);

процессор: Intel Core i5-2400 или AMD FX-8320;

оперативная память: 4 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 на 2 Гбайт или AMD Radeon HD 7870 на 2 Гбайт;

Direct X: версии 11;

место на диске: 2 Гбайт.

Рекомендованные требования

ОС: Windows 7/8,1/10 (64-бит);

процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 на 4 Гбайт или AMD Radeon R9 290 на 4 Гбайт;

Direct X: версии 11;

место на диске: 2 Гбайт.

Ремейк System Shock: основные подробности

За создание игры отвечает Nightdive Studios, а издателем значится Prime Matter. Игра прошла длительный цикл разработки и успела превратиться в ремейк из ремастера. На момент написания материала в Steam доступна демоверсия проекта.

Разработчики не меняли сюжет и геймплей оригинала, за исключением мелких моментов. Пользователи по-прежнему будут противостоять враждебному ИИ "Шодан" на космической станции "Цитадель". В игровом процессе сохранится фирменная вариативность с возможностью решать каждую задачу несколькими способами.

Ремейк отметится обновленной графикой, перезаписанным саундтреком, свежим интерфейсом, опциями для повышенного удобства, высоким разрешением и прочими аспектами.

System Shock выйдет в марте 2023 года на ПК, PS4 и Xbox One, точная дата пока не сообщается.

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