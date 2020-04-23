Игра станет доступна подписчикам с 7 мая.

Игра Red Dead Redemption 2 пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass 7 мая. Экшн от студии Rockstar Games станет доступен подписчикам только на консолях Xbox One.

Об этом компания Microsoft сообщила на своем официальном сайте.

В Microsoft также отметили, что 7 мая из сервиса Xbox Game Pass уберут другую игру Rockstar – GTA 5.

Напомним, Xbox Game Pass — сервис компании Microsoft, который предоставляет возможность играть по подписке на Xbox One или на ПК.

Трейлер Red Dead Redemption 2

О чем Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 – это вестерн в открытом мире от компании Rockstar. Действие игры происходит в 1899 году на Диком Западе, на территории нескольких вымышленных штатов США. Сюжет игры рассказывает об Артуре Моргане, одном из членов банды Датча Ван дер Линде. После неудачного ограбления парома бандиты вынуждены скрываться в глуши от федеральных агентов и охотников за головами. В Red Dead Redemption 2 помимо сюжетной кампании есть много интересных побочных миссий и занятий для игрока, среди которых: перестрелки, ограбления, охота на диких животных и скачки на лошадях. Red Dead Redemption 2 высоко оценили, как критики, так и геймеры. На агрегаторе Metacritic у игры 97 баллов. Только за первые две недели с момента релиза Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом свыше 17 млн копий.