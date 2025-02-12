Силы оставшейся команды брошены на поддержку Hunt: Showdown 1896.

Crytek заморозила разработку Crysis 4 и сократит 15% разработчиков, около 60 сотрудников из 400. Решение связано с финансовыми трудностями, с которыми столкнулась студия.

Компания призналась, что ещё в третьем квартале 2024 года остановила работу над Crysis 4 и начала переводить сотрудников на Hunt: Showdown 1896. Хотя этот проект показывает рост, его успех оказался недостаточным, чтобы поддерживать студию в прежнем составе.

Crytek пыталась сократить расходы и оптимизировать ресурсы, но этих мер оказалось мало. Теперь вся работа студии сосредоточена на Hunt: Showdown 1896 и движке Cryengine, а будущее Crysis 4 остаётся под вопросом:

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"Мы твердо верим в будущее Crytek. С Hunt: Showdown 1896 у нас есть очень сильный игровой сервис, и мы остаемся полностью приверженными его работе. Мы продолжим расширять и развивать Hunt: Showdown 1896 с отличным контентом и направлять нашу стратегию для движка CRYENGINE"

Ранее геймдиректор Crysis рассказывал, почему первая часть серии была такой требовательной к компьютеру. Оказалось, ультра-настройки графики не были предназначены для систем того времени, а создавались с заделом на будущее.

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