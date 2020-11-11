В PlayStation Store началась распродажа эксклюзивов PS4, а также хитов от сторонних студий, включая такие игры как Assassin's Creed, Dark Souls III и Civilization VI. Акция продлится до 1 декабря. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
- Lords of The Fallen – 103 грн (скидка 84%)
- Unravel – 107 грн (скидка 80%)
- The Surge – 129 грн (скидка 80%)
- Mudrunner – 209 грн (скидка 80%)
- Dark Souls III – 374 грн (скидка 75%)
- Shadow of The Colossus – 299 грн (скидка 75%)
- Knack – 194 грн (скидка 70%)
- What Remains of Edith Finch – 194 грн (скидка 70%)
- Knack 2 – 359 грн (скидка 70%)
- Коллекция: Heavy Rain + Beyond: Two Souls – 383 грн (скидка 68%)
- Watch Dogs 2 – 499 грн (скидка 68%)
- Gravity Rush Remastered – 329 грн (скидка 67%)
- The Crew – 160 грн (скидка 67%)
- A Way Out – 367 грн (скидка 65%)
- Call of Cthulhu – 332 грн (скидка 65%)
- Mutant Year Zero: Road to Eden – 443 грн (скидка 60%)
- Gravity Rush 2 – 499 грн (скидка 58%)
- Astro Bot Rescue Mission – 499 грн (скидка 58%)
- Bloodborne (GOTY Edition) – 451 грн (скидка 57%)
- Sid Meier's Civilization VI – 649 грн (скидка 56%)
- South Park: The Stick of Truth – 299 грн (скидка 50%)
- Gran Turismo Sport – 274 грн (скидка 50%)
- God of War III Remastered – 324 грн (скидка 50%)
- Killzone: Shadow Fall – 324 грн (скидка 50%)
- LittleBigPlanet 3 – 324 грн (скидка 50%)
- Assassin's Creed: The Ezio Collection – 649 грн (скидка 44%)
- Subnautica – 649 грн (скидка 31%)
- Assassin's Creed III Remastered – 649 грн (скидка 21%)
До 12 ноября в PS Store можно получить свежий платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time со скидкой в 25%.
Напомним, уже завтра, 12 ноября, состоится ограниченный запуск PlayStation 5. Вместе с консолью нового поколения выйдут такие игры, как Spider-Man: Miles Morales, ремейк Demon’s Souls и Bugsnax. Последняя больше месяца после релиза будет раздаваться бесплатно подписчикам PS Plus на PS5.
В Украине PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.