Шутер Killzone: Shadow Fall от создателей Horizon Zero Dawn получил скидку в 50% /  фото eurogamer.it

В PlayStation Store началась распродажа эксклюзивов PS4, а также хитов от сторонних студий, включая такие игры как Assassin's Creed, Dark Souls III и Civilization VI. Акция продлится до 1 декабря. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

  • Lords of The Fallen – 103 грн (скидка 84%)
  • Unravel – 107 грн (скидка 80%)
  • The Surge – 129 грн (скидка 80%)
  • Mudrunner – 209 грн (скидка 80%)
  • Dark Souls III – 374 грн (скидка 75%)
  • Shadow of The Colossus – 299 грн (скидка 75%)
  • Knack – 194 грн (скидка 70%)
  • What Remains of Edith Finch – 194 грн (скидка 70%)
  • Knack 2 – 359 грн (скидка 70%)
  • Коллекция: Heavy Rain + Beyond: Two Souls – 383 грн (скидка 68%)
  • Watch Dogs 2 – 499 грн (скидка 68%)
  • Gravity Rush Remastered – 329 грн (скидка 67%)
  • The Crew – 160 грн (скидка 67%)
  • A Way Out – 367 грн (скидка 65%)
  • Call of Cthulhu – 332 грн (скидка 65%)
  • Mutant Year Zero: Road to Eden – 443 грн (скидка 60%)
  • Gravity Rush 2 – 499 грн (скидка 58%)
  • Astro Bot Rescue Mission – 499 грн (скидка 58%)
  • Bloodborne (GOTY Edition) – 451 грн (скидка 57%)
  • Sid Meier's Civilization VI – 649 грн (скидка 56%)
  • South Park: The Stick of Truth – 299 грн (скидка 50%)
  • Gran Turismo Sport – 274 грн (скидка 50%)
  • God of War III Remastered – 324 грн (скидка 50%)
  • Killzone: Shadow Fall – 324 грн (скидка 50%)
  • LittleBigPlanet 3 – 324 грн (скидка 50%)
  • Assassin's Creed: The Ezio Collection – 649 грн (скидка 44%)
  • Subnautica – 649 грн (скидка 31%)
  • Assassin's Creed III Remastered – 649 грн (скидка 21%)

До 12 ноября в PS Store можно получить свежий платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time со скидкой в 25%.

Напомним, уже завтра, 12 ноября, состоится ограниченный запуск PlayStation 5. Вместе с консолью нового поколения выйдут такие игры, как Spider-Man: Miles Morales, ремейк Demon’s Souls и Bugsnax. Последняя больше месяца после релиза будет раздаваться бесплатно подписчикам PS Plus на PS5.

В Украине PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.

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Автор: Сергей Коршунов