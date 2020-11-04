В акцию попали Desperados III, Outer Wilds, Terraria и другие игры.

В PS Store началась новая распродажа со скидками до 90% на игры для PlayStation 4. Акция закончится 21 ноября. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Amnesia: Collection – 102 грн (скидка 89%)

Soma – 102 грн (скидка 89%)

Banner Saga 1 – 147 грн (скидка 82%)

Outlast – 117 грн (скидка 81%)

Magicka 2 – 97 грн (скидка 80%)

Limbo – 68 грн (скидка 77%)

Wasteland 2: Director's Cut – 237 грн (скидка 75%)

Worms W.M.D – 199 грн (скидка 75%)

Guns, Gore And Cannoli – 131 грн (скидка 60%)

Eve: Valkyrie – Warzone – 427 грн (скидка 55%)

Patapon Remastered – 229 грн (скидка 53%)

Terraria – 309 грн (скидка 50%)

My Friend Pedro – 389 грн (скидка 40%)

Outer Wilds – 512 грн (скидка 35%)

Desperados III – 974 грн (скидка 35%)

Spelunky 2 – 519 грн (скидка 20%)

Кроме того, в PS Store подешевел новый платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time. До 12 ноября его можно приобрести со скидкой в 25%. А предложением недели оказался футбольный симулятор FIFA 21.

Напомним:

В ноябре подписчики PS Plus могут забрать бесплатно ролевой экшн Middle-earth: Shadow of War и метроидванию Hollow Knight: Voidheart Edition. Также в этом месяце выходит PlayStation 5. Владельцы этой консоли, вдобавок к названным выше играм, смогут получить по подписке веселую адвенчуру Bugsnax и бонус из 20 лучших хитов PS4.

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Автор: Сергей Коршунов