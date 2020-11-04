В PS Store началась новая распродажа со скидками до 90% на игры для PlayStation 4. Акция закончится 21 ноября. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
- Amnesia: Collection – 102 грн (скидка 89%)
- Soma – 102 грн (скидка 89%)
- Banner Saga 1 – 147 грн (скидка 82%)
- Outlast – 117 грн (скидка 81%)
- Magicka 2 – 97 грн (скидка 80%)
- Limbo – 68 грн (скидка 77%)
- Wasteland 2: Director's Cut – 237 грн (скидка 75%)
- Worms W.M.D – 199 грн (скидка 75%)
- Guns, Gore And Cannoli – 131 грн (скидка 60%)
- Eve: Valkyrie – Warzone – 427 грн (скидка 55%)
- Patapon Remastered – 229 грн (скидка 53%)
- Terraria – 309 грн (скидка 50%)
- My Friend Pedro – 389 грн (скидка 40%)
- Outer Wilds – 512 грн (скидка 35%)
- Desperados III – 974 грн (скидка 35%)
- Spelunky 2 – 519 грн (скидка 20%)
Кроме того, в PS Store подешевел новый платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time. До 12 ноября его можно приобрести со скидкой в 25%. А предложением недели оказался футбольный симулятор FIFA 21.
Напомним:
В ноябре подписчики PS Plus могут забрать бесплатно ролевой экшн Middle-earth: Shadow of War и метроидванию Hollow Knight: Voidheart Edition. Также в этом месяце выходит PlayStation 5. Владельцы этой консоли, вдобавок к названным выше играм, смогут получить по подписке веселую адвенчуру Bugsnax и бонус из 20 лучших хитов PS4.