Необычного бойца добавят в игру весной этого года.

Издатель Bandai Namco анонсировал очередное дополнение для файтинга Tekken 7, которое добавит в игру нового персонажа. Им станет вымышленный премьер-министр Польши. Релиз DLC состоится в начале весны этого года.

Трейлер дополнения для Tekken 7

В ролике показано реальное видео из Польши, которое сменяется компьютерной графикой. В кадре женщина разговаривает по телефону. Ее называют премьер-министром и сообщают об угрозе. Она говорит, что должна победить ради народа Польши. Все диалоги при этом звучат на польском языке.

Как сообщает издание DualShockers, при создании нового персонажа, режиссер Tekken 7 Кацухиро Харада сотрудничал с посольством Польши в Японии. Правда к реальному польскому премьер-министру, Матеушу Моравецкому, вымышленная героиня не имеет никакого отношения.

Полноценный трейлер нового персонажа разработчики представят позже.

Подробней про Tekken 7

Tekken 7 – это девятая игра в серии знаменитых японских файтингов. Сюжет игры повествует о последних этапах давней вражды между Хэйхати Мисимой, Кадзуей Мисимой и Дзином Кадзамой – отцом, сыном и внуком соответственно. Помимо сюжетной кампании в игре есть несколько боевых режимов и около 50 персонажей. Среди них дюжина новых и четверо гостевых бойцов – героев из других игр и сериалов, в числе которых Акума из Street Fighter и Ниган из "Ходячих мертвецов".

Tekken 7 вышел в 2015 году на аркадных автоматах в Японии, а спустя 2 года – на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Автор: Сергей Коршунов