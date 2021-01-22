В игре будет несколько концовок, а на полное прохождение уйдет около 50 часов.

Разработчики из украинской студии Frogwares ответили на распространенные вопросы пользователей о предстоящей игре про молодого Шерлока Холмса – Sherlock Holmes: Chapter One.

Своими ответами разработчики поделились на сайте студии.

Трейлер Sherlock Holmes: Chapter One

В первую очередь в Frogwares подчеркнули, что центральный сюжет Chapter One будет развиваться вокруг тайны смерти матери Шерлока. Однако 21-летний герой захочет доказать всем, что он настоящий детектив – поэтому будет браться и за другие расследования.

Всего же в игре будет 5 больших заданий по основному сюжету и свыше 30 дополнительных квестов – некоторые из них по размеру не уступают основным. И если на сюжетную кампанию придется потратить от 12 до 15 часов, то на прохождение игры со всеми квестами уйдет около 50 часов.

Сама игра будет в открытом мире. Поэтому выполнив сюжетное задание Шерлок сможет исследовать локации и взяться за дополнительные квесты.

Маскировка станет одним из важных элементов игрового процесса. Шерлоку придется часто менять одежду и скрывать своею внешность – наносить синяки или морщины на лицо – чтобы завоевать чье-то доверие или попасть в закрытые зоны.

И хоть Шерлок в новой игре молод, высокомерен и безрассуден, сражаться он будет не очень часто. Подобные экшен-сцены будут присутствовать игре, но только там, где это уместно по сюжету.

В заключение авторы сообщили, что в Chapter One будет несколько концовок – в зависимости от того, кого обвинит игрок. Это касается и дополнительных квестов. Причем пользователь может совершить ошибку и обвинить невиновного.

Релиз игры состоится в этом году на ПК. А вот когда Chapter One выйдет на консоли – неизвестно.

О сюжете Sherlock Holmes: Chapter One

Sherlock Holmes Chapter One – это приключенческий квест о 21-летнем Шерлоке Холмсе. По сюжету молодой детектив займется расследованием гибели своей матери. Помогать Холмсу будет его друг Джон, но не Ватсон. Игрокам предстоит узнать кем на самом деле является Джон.

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Автор: Сергей Коршунов