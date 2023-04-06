FromSoftware создала лазейку для всех, кто не мог одолеть Малению, Клинок Микеллы.

Обновление 1.09 для Elden Ring добавило очень простой способ, как победить самого сложного босса в игре — Малению, Клинок Микеллы. Чтобы воспользоваться лазейкой, нужно лишь добыть конкретное оружие.

Речь идет о Проклятом мече Морготта —изогнутом двуручном клинке, который можно получить после победы над Морготтом, королем знамений. Это обязательный сюжетный босс, и пропустить бой с ним до сражения с Маленией невозможно. Чтобы получить меч, необходимо после убийства главгада отправиться к Энии, чтице Пальцев и обменять полученное Воспоминание о короле знамений на оружие.

Эффективность применения клинка в бою против Малении на видео доказал посетитель форума Reddit под псевдонимом jdyhrberg. Проклятый меч Морготта обладает специальным навыком "Порез проклятой крови". Способность включает удар и последующий кровавый взрыв. Ранее после активации умения Маления получала урон лишь от атаки. Босс успевал разорвать дистанцию и избежать взрыва.

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Однако в последнем патче скорость Проклятого меча увеличили. Теперь можно беспрерывно использовать навык и таким способом за минуту убить босса, постоянно сбивая ему баланс. В результате Маления не сумеет никак ответить игроку.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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