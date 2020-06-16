Пошаговая тактическая игра Invisible, Inc. вышла на Nintendo Switch

Игра продается в комплекте с дополнением Contingency Plan.

Сегодня на Nintendo Switch состоялся релиз пошаговой тактической игры Invisible, Inc. Игра доступна пользователям консоли в комплекте с дополнением Contingency Plan.

Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики из студии Klei Entertainment.

Трейлер Invisible, Inc.

Что такое Invisible, Inc.

Invisible, Inc. – это пошаговая тактическая игра, которая сочетает в себе элементы roguelike и стелса. Сюжет рассказывает о недалеком будущем, где большие корпорации стали контролировать все страны мира. Играть предстоит за сотрудников частного разведывательного агентства, которое готовится проникнуть во вражескую штаб-квартиру. Для подготовки к финальному заданию есть три дня. За это время игрок, управляя агентами должен проникать в хорошо охраняемые здания, чтобы украсть ценную информацию, снаряжение и другие важные для главного задания вещи. Если во время миссии погибают все агенты – это означает конец игры. В Invisible, Inc. локации генерируются процедурно, задавая различные цели и препятствия.

Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и iOS. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия игры получила 82 балла от критиков и 7,9 балла от пользователей.

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