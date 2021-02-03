До конца 2020 года было продано свыше 4 миллионов копий Spider-Man Miles Morales.

Sony опубликовала отчет за третий квартал текущего финансового года – с 1 октября по 31 декабря 2020-го. В нем компания впервые поделилась данными о продажах PlayStation 5.

Так, с 12 ноября (день запуска консоли) по 31 декабря было продано 4,5 миллиона PS5. По словам компании, это самый крупный старт консолей в истории.

При этом Sony подтвердила, что продает устройства в убыток, что является обычной практикой для платформодержателей на старте нового поколения. Потом комплектующие дешевеют. Зарабатывают компании в таком случае с продаж софта – игр и подписок.

В своем отчете Sony сообщила, что количество подписчиков сервиса PlayStation Plus достигло отметки в 47,4 миллиона человек. В прошлом году их было 38,8 миллиона. При этом 87% владельцев PlayStation 5 подписаны на PS Plus.

Продажи игр от внутренних студий компании за прошедший квартал составили 18,4 миллиона копий. Из них 4,1 миллиона пришлись на игру Spider-Man Miles Morales. А общие продажи всех игр в PS Store за отчетный период превысили 103,7 миллиона копий.

По итогам минувшего года и третьего квартала в частности Sony установила два новых рекорда для всего рынка игровой индустрии:

Самая крупная выручка от игр и сервисов за три месяца – $8,5 миллиарда;

Самая крупная выручка игрового сегмента за год – $22,7 миллиарда.

Также компания поделилась информацией о продажах PS4, доходах своего магазина PS Store и другими данными:

В период с 1 октября по 31 декабря было продано 1,4 миллиона PlayStation 4;

Продажи PS4 за все время составили 115,2 миллиона устройств;

Доход PS Store составил $4,14 миллиарда;

Доля цифровых продаж составила 53% – на 3% больше, чем в прошлом году;

Количество активных пользователей PlayStation Network в месяц составило 114 миллионов;

Операционная прибыль игрового сегмента за третий квартал текущего финансового года – $767 миллионов.

К концу четвертого квартала текущего финансового года, который завершится 31 марта 2021-го Sony рассчитывает получить рекордную выручку от игрового сегмента среди всех платформодержателей в истории.

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Автор: Сергей Коршунов