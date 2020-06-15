Презентация PlayStation 5 стала самой популярной игровой трансляцией в истории YouTube
15:03, 15 июня 2020Игры
92 0
На пике за презентацией наблюдало более 7,3 миллиона зрителей.
Презентация PS5 стала самой популярной игровой трансляцией в истории YouTube / скриншот
Презентация PlayStation 5 на YouTube стала самой популярной среди игровых трансляций за всю историю платформы.
Читайте такжеCapcom рассказала первые подробности об игре Resident Evil Village (видео)
Об этом в Twitter рассказала менеджер YouTube по статистике Милли Аманд.
По ее информации, на пике за презентацией наблюдало более 7,3 миллиона зрителей (во время анонса Marvel's Spider-Man: Miles Morales).
Презентация PlayStation 5
Напомним, презентация PlayStation 5, на которой внутренние студии Sony и другие разработчики представили свои игры для консоли, прошла 11 июня. Во время показа были анонсированы Horizon Forbbiden West, ремейк культовой Demon's Souls, Gran Turismo 7, Resident Evil Village и многие другие игры. Кроме того, Sony представила финальный дизайн новой консоли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter