Представлен первый геймплей мобильной игры NieR Reincarnation (видео)

В ролике показаны просторные локации и пошаговая боевая система в духе классических японских RPG.

Сегодня, 29 июля, в Японии началось закрытое бета-тестирование мобильной игры NieR Reincarnation — спин-оффа серии NieR.

Сразу после старта бета-теста в сети стали появляться первые ролики с демонстрацией игрового процесса NieR Reincarnation.

Геймплей NieR Reincarnation

В 13-минутном ролике показано начало игры. Главная героиня бежит по просторным локациям и знакомится с существом, похожим на приведение. В дальнейшем оно будет сопровождать героиню. В видео также продемонстрирована пошаговая боевая система в духе классических японских RPG. Сам же бой разворачивается в декорациях Дикого запада.

Напомним, Reincarnation – это первый мобильный спин-офф NieR, анонсированный в честь 10-летия серии. Над игрой работает студия Applibot. Проект выйдет на Android и iOS и будет полностью бесплатным. А вот дату релиза разработчики пока не называют.

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