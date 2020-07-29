Первые подробности о новом персонаже в шутере Valorant (видео)

Разработчики официально анонсировали нового героя.

Студия Riot Games официально анонсировала нового персонажа для многопользовательского онлайн-шутера Valorant.

Разработчики представили трейлер нового агента по имени Killjoy.

Трейлер нового персонажа в Valorant

В ролике продемонстрированы способности нового агента. В частности Killjoy может выпускать бота, который атакует врагов в зоне поражения. Также персонаж может бросать гранату с наноботами и устанавливать турель, которая будет стрелять в противников. Ультимативная способность нового героя – установка устройства, которое накладывает на соперников негативные эффекты.

В Riot Games не сообщили, когда именно Killjoy появится в игре. Однако ранее разработчики обещали добавлять в Valorant по шесть персонажей в год.

Что такое Valorant

Valorant – это тактический многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. Игрокам доступны 11 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. Напомним, закрытый бета-тест Valorant стартовал 7 апреля и продлился до 28 мая. Игра вышла 2 июня на ПК. На агрегаторе рецензий Metacritic шутер получил 80 баллов от критиков и 5,3 балла от пользователей.

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