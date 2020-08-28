Симулятор порчи вечеринок выйдет на консоли 8 сентября.

Пиксельный симулятор порчи вечеринок Party Hard 2, созданный украинской студией Pinokl выходит на playStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Релиз игры на всех современных консолях состоится 8 сентября.

Об этом в соответствующем трейлере сообщил издатель игры – компания tinyBuild.

Трейлер Party Hard 2

О чем Party Hard 2

В Party Hard 2 игроку снова предстоит отправиться портить многочисленные шумные вечеринки, которые нарушают спокойствие главного героя.

В игре 4 персонажа, каждый с уникальными характеристиками и способностями;

В сиквеле десятки новых ловушек, которые помогут устранять любителей вечеринок;

В Party Hard 2 есть система крафта;

Во второй части есть вариативность прохождения, когда игрок сам решает, как ему поступать в каждом задании. Действия героя будут иметь последствия;

Есть кооперативный режим, рассчитанный на двух игроков;

Предварительные заказы на Party Hard 2 уже открыты в Nintendo eShop и Microsoft Store. Разработчики просят за игру $19,99.

Напомним, изначально Party Hard 2 вышла только на ПК в 2018 году. В магазине цифровой дистрибуции Steam у игры 80% положительных отзывов на основе свыше тысячи рецензий.

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Автор: Сергей Коршунов