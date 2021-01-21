Игру Reset Earth можно будет скачать бесплатно на смартфоны 10 февраля.

Организация Объединенных Наций анонсировала мобильную игру под названием Reset Earth. Она о загадочном вирусе и спасении озонового слоя земли. Релиз игры на смартфонах состоится 10 февраля, а 24 января выйдет одноименный мультфильм с участием ключевых персонажей тайтла.

Об этом ООН сообщила на своем сайте.

"Reset Earth даст надежду поколению Z, показавим, что было достигнуто после того, как мир объединился в 1985 году на Венской конвенции для решения проблемы озонового кризиса", – говорится в сообщении ООН.

Трейлер Reset Earth

Действия игры разворачиваются в 2084 году. В мире свирепствует загадочный вирус GROW, который сокращает продолжительность жизни до 25 лет. Главные герои – трое подростков должны отправиться в прошлое, чтобы узнать правду о вирусе и попасть на Венскую конвенцию в 1985 году.

По жанру Reset Earth – это раннер с элементами платформера. А каждый из героев обладает уникальными способностями.

Reset Earth можно будет скачать в Google Play или App Store абсолютно бесплатно. Более того, в игре не будет рекламы, как в других free-to-play проектах на смартфонах.

Подробней про Венскую конвенцию об охране озонового слоя

Это многостороннее экологическое соглашение было согласовано в 1985 году и вступило в силу с 1988 года. Его ратифицировало 197 стран. В частности, на Венской конвенции был разработан Монреальский протокол, который предусматривает снятие с производства некоторых химических веществ, разрушающих озоновый слой планеты.

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Автор: Сергей Коршунов