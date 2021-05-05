Из-за скандала геймдиректор Конрад Томашкевич покинул CD Projekt RED.

Геймдиректора "Ведьмака 3" Конрада Томашкевича обвинили в унижении и травле сотрудников. Разработчик отрицает свою вину, однако из-за скандала принял решение уйти из студии CD Projekt RED.

Как передает Bloomberg, CD Projekt RED провела внутреннее расследование относительно поведения Томашкевича на рабочем месте. По результатам расследования комиссия признала разработчика невиновным.

Однако Томашкевич все же извинился перед коллегами за свое поведение, и покинул студию, чтобы "не вызывать стресс и дискомфорт у сотрудников".

Помимо The Witcher 3 геймдиректор работал над двумя первыми частями "Ведьмака", а также принимал участие в создании Cyberpunk 2077. В целом Томашкевич проработал в CD Projekt около 17 лет.

Решение об уходе Томашкевича было согласовано с советом директоров. В своем комментарии Bloomberg он пообещал продолжить работу над собой.

"Изменение поведения – это долгий и трудный процесс, но я не сдамся и надеюсь измениться", – заявил Конрад Томашкевич.

По мнению журналиста Джейсона Шрайера, уход одного из ветеранов студии является признаком турбулентности CDPR после неудачного старта Cyberpunk 2077.

О проблемном запуске Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 вышел в декабре 2020 года. На релизе обнаружилось, что версии для консолей PS4 и Xbox One работают значительно хуже, чем на ПК. Игра страдала от множества багов, и пользователи стали массово критиковать разработчиков.

Не согласовав свое решение с платформодержателями, CD Projekt объявила, что все недовольные могут оформить возврат средств. В результате Sony для этого создала отдельную страницу в PS Store, но параллельно удалила игру из своего цифрового магазина.

Из-за скандала акции CD Projekt упали на 18%.

Против CDPR было подано несколько коллективных исков из-за "введения в заблуждение" о состоянии Cyberpunk 2077.

В следствие неудачного запуска управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши инициировало проверку студии CD Projekt. Власти намерены проследить за обещанием разработчиков исправить все проблемы игры на консолях.

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Автор: Сергей Коршунов