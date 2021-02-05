ПК-версия игры получила 88 баллов на Metacritic.

Сегодня, 5 февраля, состоялся релиз ролевого экшена Nioh 2 Complete Edition на ПК. А на PlayStation 5 вышла The Nioh Collection – сборник из двух частей игры, оптимизированных для консоли нового поколения от Sony.

Тем, у кого уже есть Nioh 2 обновленная версия для PS5 достанется бесплатно.

Nioh 2 на PlayStation 5 – Быстрые загрузки и улучшенная графика

Обновление Nioh 2 на PS5 добавило в игру три режима графики. Среди них есть режим с разрешением 4К, а также режим с высокой частотой кадров – 120 FPS.

Также благодаря сверхбыстрому SSD в PS5, загрузки в игре сократились более чем в 10 раз. На PS4 из меню на локацию Nioh 2 загружается за 13 секунд, а на PlayStation 5 – за 1,9 секунды.

Сравнение скорости загрузки в Nioh 2 на PS4 и PS5

Вместе со второй часть в сборник Collection вошли все дополнения, а также ремастер первой Nioh для PS5.

Nioh 2 на ПК – первые оценки

На агрегаторе Metacritic ПК-версия Nioh 2 Complete Edition получила 88 баллов от игровых СМИ. Многие журналисты хвалят порт, отмечая поддержку ультрашироких дисплеев и HDR. Однако сообщают, что у игры есть проблемы с неудобным управлением.

В Steam у Nioh 2 больше половины положительных отзывов. Пользователям ПК понравилась графика и геймплей. Но, как и критикам, игрокам не понравилось управление.

Трейлер Nioh 2 Complete Edition

Полное издание Nioh 2 в Steam обойдется игрокам в 579 грн.

Напомним, изначально Nioh 2 вышла 13 марта 2020 года на PlayStation 4. Аудитория тепло приняла игру. Сиквел получил 85 баллов на Metacritic от прессы и 7,9 балла от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов