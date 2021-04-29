В ремастер добавили 16 дополнительных фракций, новую механику торговли и возможность устанавливать моды.

Сегодня, 29 апреля, в магазине цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз ремастера культовой стратегии Total War: Rome.

По случаю выхода студия Creative Assembly выпустила трейлер обновленной классики.

Трейлер Total War: Rome Remastered

В Total War: Rome Remastered разработчики улучшили текстуры, освежили графику, добавив поддержку разрешения 4К и ультрашироких мониторов, переделали интерфейс и обучение, а также добавили 16 дополнительных фракций, новую механику торговли и возможность устанавливать пользовательские моды из Steam Workshop.

Кроме того, ремастер поддерживает кроссплей между Windows, macOS и Linux. Чтобы запустить игру с минимальными системными требованиями, понадобится видеокарта, начиная от NVIDIA GTX 600 series (1 ГБ), 6 ГБ оперативной памяти и 45 ГБ свободного места на жестком диске.

Напомним, Total War: Rome – это 4X-глобальная пошаговая стратегия с тактическими сражениями в реальном времени. Оригинальная игра вышла в 2004 году на ПК, а со временем ее выпустили и на смартфоны. В год своего релиза Total War: Rome вошла в топ-20 самых продаваемых компьютерных игр.

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Автор: Сергей Коршунов