В ролике показали управление отрядом и глобальную карту.

До релиза Jagged Alliance 3 осталось меньше месяца, поэтому студия Haemimont Games и издательство THQ Nordic выпускают все больше материалов по игре. Недавно разработчики опубликовали трейлер, который посвятили стратегической составляющей грядущей тактики.

На видео демонстрируется глобальная карта с разными отметками. Здесь можно увидеть расположение врагов, места для вербовки бойцов и поручения для своих наемников. С помощью взгляда на мир со спутника пользователи вольны планировать маршруты передвижения и дальнейшие действия.

В Jagged Alliance 3 у игроков будет много активных миссий. Чтобы оптимизировать выполнение заданий, команду можно разделить на несколько отрядов и управлять ими параллельно. Процесс вербовки бойцов отсылает к предыдущим частям серии. Пользователи будут смотреть характеристики персонажа, слушать его реплики и решать, стоит ли нанимать солдата.

Поручения для солдат дают разные бонусы. В этот список, например, входит обучение местных повстанцев. Но для выполнения таких квестов необходимо оставить бойца на конкретном месте. Он не сможет участвовать в основных миссиях в течение определенного времени.

Подробнее о Jagged Alliance 3

В этой тактической игре пользователи отправятся в вымышленную страну Гранд-Чиену, где пропал президент. Главная задача — сформировать отряд наемников, найти лидера и не допустить прихода к власти военизированной группировки "Легион".

Сражения в проекте выполнены в пошаговом режиме с применением навыков персонажей. К другим геймплейным особенностям относится формирование отряда, выбор экипировки и прокачка.

Jagged Alliance 3 выйдет 14 июля на ПК.

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