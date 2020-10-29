На PS5 ремейк Demon’s Souls работать в кинематографическом и производительном режимах.

Sony опубликовала новый трейлер с геймплеем ремейка Demon’s Souls. Игра выйдет 12 ноября эксклюзивно на PlayStation 5.

Соответствующим видео компания поделилась в блоге PlayStation.

Геймплейный трейлер Demon’s Souls

В ролике можно увидеть обновленные локации и битвы с некоторыми боссами. Одновременно с трейлером некоторые западные издания начали делиться своими впечатлениями от ремейка. Портал IGN сообщил, что Demon’s Souls на PS5 не будет загрузок, а сама игра сможет работать в двух режимах:

В кинематографическом режиме – 4K 30FPS;

В производительном режиме – в динамическом 4К и 60FPS;

Кроме того, в ремейке появится фоторежим с различными фильтрами. Он будет похож на аналогичную функцию в Ghost of Tsushima. Главный герой игры получит ограничение на количество лечебных трав, пишет издание Polygon.

О чем Demon’s Souls

По сюжету, 12-й монарх Болетарии, король Аллант, выполнил древний ритуал призыва душ. На его зов откликнулся Старейший – древний могущественный демон. С появлением Старейшего все королевство окутал туман, из которого возникли жуткие монстры. В результате Болетария оказалась отрезана от внешнего мира. Игроку придется взять на себя роль рыцаря, который должен пробиться сквозь тьму и одолеть Старейшего.

Оригинальная Demon’s Souls вышла в 2009 году эксклюзивно для PlayStation 3 и породила целый жанр соулслайк-игр, отличающихся высокой сложностью. Ремейк был анонсирован в июне 2020 года на презентации Future of Gaming.

Ремейк Demon’s Souls выйдет 12 ноября на PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов