Компания также представила ремастер еще одной части The Legend of Zelda.

В ночь с 17 на 18 февраля Nintendo провела онлайн-презентацию, на которой рассказала о предстоящих релизах на консоль Switch. Среди новинок ремастер The Legend of Zelda: Skyward Sword, порт веселого кооператива Fall Guys, третья часть эксклюзивного экшена Splatoon и многое другое. УНИАН выбрал самые главные анонсы.

Mario Golf Super Rush

Mario Golf Super Rush – это симулятор гольфа с легендарным персонажем Марио. Оригинальная игры вышла в 1999 году. В продолжении будет несколько игровых режимов и управление жестами с помощью контроллера Joy-Con. Игра выйдет 25 июня.

Ремастер The Legend of Zelda: Skyward Sword

Изначально The Legend of Zelda: Skyward Sword вышла в 2011 году на Nintendo Wii. В ремастере разработчики воссоздали уникальную систему управления – так взмахами правым геймпадом Joy-Con можно бить мечом, а левый геймпад будет отвечать за поднятие щита и парирование вражеских атак. Впрочем, для любителей традиционного управления будет альтернативная раскладка кнопок.

Релиз обновленной Skyward Sword состоится 16 июля.

Splatoon 3

Третья часть веселого шутера от третьего лица, где соперники стреляют друг в друга красками, выйдет на Nintendo Switch в 2022 году.

Famicom Detective Club

Famicom Detective Club – это две детективные новеллы, где игрокам нужно будет общаться с персонажами и расследовать преступления. Релиз Detective Club назначен на 14 мая.

Помимо громких тайтлов на презентации были и другие анонсы:

Релиз ремастера экшена Stubbs the Zombie состоится 16 марта, а многопользовательский шутер Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville выйдет 19 марта.

Экшен Samurai Warriors 5 и популярная смесь платформера с королевской битвой, Fall Guys: Ultimate Knockout, доберутся до консоли Switch этим летом.

Project Triangle Strategy – игра, сочетающая жанры стратегии и RPG с пошаговыми боями, выйдет в 2022 году. Но уже этой весной владельцы Nintendo Switch смогут опробовать демоверсию проекта.

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Автор: Сергей Коршунов