Съемки картины закончились в декабре прошлого года.

Новый фильм по мотивам хоррора Resident Evil получил дату выхода. Премьера экранизации состоится 3 сентября 2021 года.

Об этом со ссылкой на кинокомпанию Sony Pictures сообщает издание GameSpot. Съемки картины закончились в декабре прошлого года.

Подробности фильма Resident Evil

По словам режиссера и сценариста ленты Йоханнеса Робертса ("Синяя бездна", "По ту сторону дверей"), новая экранизация будет тесно связана с играми. Действие картины развернется в 1998 году. Фильм будет основан на первых двух частях Resident Evil, и расскажет о начале зомби-эпидемии в городе Раккун-Сити.

В фильме снялись:

Кая Скоделарио ("Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") в роли Клэр Рэдфилд;

Робби Амелл ("Загрузка") в роли Криса Рэдфилда;

Ханна Джон-Кеймен ("Человек-муравей и Оса") в роли Джилл Валентайн;

Эван Джогиа ("Zомбилэнд: Контрольный выстрел") в роли Леона Кеннеди;

Том Хоппер ("Академия Амбрелла") в роли Альберта Вескера;

Нил Макдонаф ("Отчаянные домохозяйки") в роли Уильяма Биркина;

Новая экранизация не будет связана с предыдущими фильмами по мотивам Resident Evil. Напомним, что главную роль в них исполняла Милла Йовович. Эти картины в сумме собрали более $1,2 миллиарда в прокате.

Также отдельно от новой экранизации на экраны выйдет сериал Resident Evil. Его производством занимается стриминговая платформа Netflix. В шоу будет 8 эпизодов, а сюжет развернется в двух временных линиях.

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Автор: Сергей Коршунов