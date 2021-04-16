Пользователи ПК и консолей Xbox получат доступ к демоверсии только 2 мая.

В ночь на 16 апреля компания Capcom провела онлайн-трансляцию, посвященную 25-летию франшизы Resident Evil. На ней разработчики поделились планами на развитие серии, а также новостями о предстоящей восьмой части игры с подзаголовком Village.

УНИАН выбрал главное с презентации.

Resident Evil Village – вторая демоверсия и аркадный режим

Разработчики анонсировали две бесплатные демоверсии для RE: Village. Они выйдут на всех платформах до релиза игры, однако владельцы консолей PlayStation получат к ним ранний доступ.

Так первое демо обладатели PS4 и PS5 получат уже 18 апреля. Оно будет доступно пользователям на протяжении 8 часов. Однако в игре будет установлен таймер на 30 минут. Это время геймеры могут потратить на свое усмотрение, исследуя деревню в новой игре от Capcom.

Вторую демоверсию под названием Castle пользователи PS4 и PS5 получат 25 апреля. Здесь у игроков будет 60 минут на исследование замка.

На консолях Xbox, ПК и в сервисе Stadia обе демоверсии будут доступны со 2 мая.

Также авторы рассказали, что в Resident Evil Village появится аркадный режим Mercenaries. В нем пользователи будут выполнять задания на время.

Помимо прочего авторы показали таблицу с ориентировочными показателями производительности игры на разных платформах. К примеру, на PlayStation 5 и Xbox Series X новый хоррор будет работать в 4K и 60 FPS, в то время как на PS4 в 900p/45 FPS, а на Xbox One в 900p/30 FPS.

Представители студий Naughty Dog, Media Molecule, архитектор PS5 Марк Церни, а также глава подразделения PlayStation Indies Сюхэй Ёсида поздравили Capcom с юбилеем франшизы Resident Evil.

Сериал от Netflix и VR-версия Resident Evil 4

После разработчики напомнили об анимационном сериале Resident Evil Infinite Darkness, который выйдет на Netflix в июле этого года, а также анонсировали кроссовер с игрой Dead by Daylight, и рассказали про версию Resident Evil 4 для шлемов виртуальной реальности Oculus Quest 2. О последней подробней расскажут 21 апреля.

Трейлер кроссовера Resident Evil и Dead by Daylight

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Автор: Сергей Коршунов