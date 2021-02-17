В шоу будет 8 серий, а его премьера состоится 25 марта.

Стриминговый сервис Netflix совместно со студией Valve анонсировал сериал по мотивам игры Dota. Шоу получило название Dota: Dragon's Blood. В нем будет 8 серий. А премьера назначена на 25 марта.

Как отметили Valve на сайте игры, сериал будет основан на вселенной Dota. Сюжет расскажет о рыцаре по имени Дэвион, который сражается с драконами. Более подробную информации авторы сообщат позже.

Одновременно с анонсом был опубликован трейлер предстоящего шоу.

Трейлер Dota: Dragon's Blood

Производством Dota: Dragon's Blood занималась Studio MIR, работавшая ранее над сериалом "Легенда о Корре". А продюсером и шоураннером анимационной адаптации выступил Эшли Миллер, написавший сценарии к фильмам "Тор" и "Люди икс: первый класс".

Напомним, что ранее Netflix анонсировал экранизации следующих игр:

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Автор: Сергей Коршунов