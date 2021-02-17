Стриминговый сервис Netflix совместно со студией Valve анонсировал сериал по мотивам игры Dota. Шоу получило название Dota: Dragon's Blood. В нем будет 8 серий. А премьера назначена на 25 марта.
Как отметили Valve на сайте игры, сериал будет основан на вселенной Dota. Сюжет расскажет о рыцаре по имени Дэвион, который сражается с драконами. Более подробную информации авторы сообщат позже.
Одновременно с анонсом был опубликован трейлер предстоящего шоу.
Трейлер Dota: Dragon's Blood
Производством Dota: Dragon's Blood занималась Studio MIR, работавшая ранее над сериалом "Легенда о Корре". А продюсером и шоураннером анимационной адаптации выступил Эшли Миллер, написавший сценарии к фильмам "Тор" и "Люди икс: первый класс".
Напомним, что ранее Netflix анонсировал экранизации следующих игр:
- Мультфильм по мотивам платформера Sonic the Hedgehog;
- Анимационный сериал по игре Tomb Raider;
- Аниме-сериал на основе приключенческого экшена Assassin's Creed;
- Полнометражный анимационный фильм по Resident Evil;
- Аниме-адаптация экшена Dragon's Dogma.