Кадры из сериала Netflix по мотивам игры Dota / фото blog.dota2.com

Стриминговый сервис Netflix совместно со студией Valve анонсировал сериал по мотивам игры Dota. Шоу получило название Dota: Dragon's Blood. В нем будет 8 серий. А премьера назначена на 25 марта.

Как отметили Valve на сайте игры, сериал будет основан на вселенной Dota. Сюжет расскажет о рыцаре по имени Дэвион, который сражается с драконами. Более подробную информации авторы сообщат позже.

Одновременно с анонсом был опубликован трейлер предстоящего шоу.

Трейлер Dota: Dragon's Blood

Производством Dota: Dragon's Blood занималась Studio MIR, работавшая ранее над сериалом "Легенда о Корре". А продюсером и шоураннером анимационной адаптации выступил Эшли Миллер, написавший сценарии к фильмам "Тор" и "Люди икс: первый класс".

Напомним, что ранее Netflix анонсировал экранизации следующих игр:

  • Мультфильм по мотивам платформера Sonic the Hedgehog;
  • Анимационный сериал по игре Tomb Raider;
  • Аниме-сериал на основе приключенческого экшена Assassin's Creed;
  • Полнометражный анимационный фильм по Resident Evil;
  • Аниме-адаптация экшена Dragon's Dogma.

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Автор: Сергей Коршунов