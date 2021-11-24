Главный приз получил один из самых заслуженных претендентов.

Популярный игровой портал GamesRadar+ провел традиционную церемонию награждения Golden Joystick Awards. Победители в 22 номинациях определялись путем пользовательского голосования. Звание "игры года" досталось одному из самых достойных претендентов.

Геймеры решили, что лучший проект в 2021-м — это хоррор с элементами выживания Resident Evil Village. Он также победил в двух других номинациях. А Capcom, которая выпустила игру, признана лучшей студией года. В 2021-м компания также отметилась релизами Monster Hunter Rise и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Список победителей во всех номинациях

Лучшее повествование — Life is Strange: True Colors.

Лучшая многопользовательская игра — It Takes Two.

Лучшее звуковое сопровождение — Resident Evil Village.

Лучший визуальный дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart.

Лучшее расширение — Ghost of Tsushima: Iki Island.

Мобильная игра года — League of Legends: Wild Rift.

Лучшее игровое оборудование — PS5.

Лучшая инди-игра — Death's Door.

Студия года — Capcom.

Лучшая исполнительница — Мэгги Робертсон (Леди Димитреску).

Прорыв года — Housemarque.

Лучшее игровое сообщество — Final Fantasy XIV.

Награда "все еще играю" — Final Fantasy XIV.

Игра года для ПК — Hitman 3.

Игра года для Nintendo Switch — Metroid Dread.

Игра года для Xbox — Psychonauts 2.

Игра года для PlayStation — Resident Evil Village.

Самая желанная игра — Elden Ring.

Премия "выбор критиков" — Deathloop.

Главная игра года — Resident Evil Village.

Игровое оборудование всех времен — ПК.

Лучшая игра всех времен — Dark Souls.

Автор: Назар Степорук