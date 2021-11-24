Популярный игровой портал GamesRadar+ провел традиционную церемонию награждения Golden Joystick Awards. Победители в 22 номинациях определялись путем пользовательского голосования. Звание "игры года" досталось одному из самых достойных претендентов.

Геймеры решили, что лучший проект в 2021-м — это хоррор с элементами выживания Resident Evil Village. Он также победил в двух других номинациях. А Capcom, которая выпустила игру, признана лучшей студией года. В 2021-м компания также отметилась релизами Monster Hunter Rise и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Список победителей во всех номинациях

  • Лучшее повествование — Life is Strange: True Colors.
  • Лучшая многопользовательская игра — It Takes Two.
  • Лучшее звуковое сопровождение — Resident Evil Village.
  • Лучший визуальный дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart.
  • Лучшее расширение — Ghost of Tsushima: Iki Island.
  • Мобильная игра года — League of Legends: Wild Rift.
  • Лучшее игровое оборудование — PS5.
  • Лучшая инди-игра — Death's Door.
  • Студия года — Capcom.
  • Лучшая исполнительница — Мэгги Робертсон (Леди Димитреску).
  • Прорыв года — Housemarque.
  • Лучшее игровое сообщество — Final Fantasy XIV.
  • Награда "все еще играю" — Final Fantasy XIV.
  • Игра года для ПК — Hitman 3.
  • Игра года для Nintendo Switch — Metroid Dread.
  • Игра года для Xbox — Psychonauts 2.
  • Игра года для PlayStation — Resident Evil Village.
  • Самая желанная игра — Elden Ring.
  • Премия "выбор критиков" — Deathloop.
  • Главная игра года — Resident Evil Village.
  • Игровое оборудование всех времен — ПК.
  • Лучшая игра всех времен — Dark Souls.

Автор: Назар Степорук