На церемонии Golden Joystick Awards назвали «игру года» и «игру всех времен» / фото GamesRadar+
Популярный игровой портал GamesRadar+ провел традиционную церемонию награждения Golden Joystick Awards. Победители в 22 номинациях определялись путем пользовательского голосования. Звание "игры года" досталось одному из самых достойных претендентов.
Геймеры решили, что лучший проект в 2021-м — это хоррор с элементами выживания Resident Evil Village. Он также победил в двух других номинациях. А Capcom, которая выпустила игру, признана лучшей студией года. В 2021-м компания также отметилась релизами Monster Hunter Rise и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.
Список победителей во всех номинациях
- Лучшее повествование — Life is Strange: True Colors.
- Лучшая многопользовательская игра — It Takes Two.
- Лучшее звуковое сопровождение — Resident Evil Village.
- Лучший визуальный дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart.
- Лучшее расширение — Ghost of Tsushima: Iki Island.
- Мобильная игра года — League of Legends: Wild Rift.
- Лучшее игровое оборудование — PS5.
- Лучшая инди-игра — Death's Door.
- Студия года — Capcom.
- Лучшая исполнительница — Мэгги Робертсон (Леди Димитреску).
- Прорыв года — Housemarque.
- Лучшее игровое сообщество — Final Fantasy XIV.
- Награда "все еще играю" — Final Fantasy XIV.
- Игра года для ПК — Hitman 3.
- Игра года для Nintendo Switch — Metroid Dread.
- Игра года для Xbox — Psychonauts 2.
- Игра года для PlayStation — Resident Evil Village.
- Самая желанная игра — Elden Ring.
- Премия "выбор критиков" — Deathloop.
- Главная игра года — Resident Evil Village.
- Игровое оборудование всех времен — ПК.
- Лучшая игра всех времен — Dark Souls.