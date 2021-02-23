Пробный период пройдет с 25 февраля по 4 марта.

Компания Activison объявила о неделе бесплатного доступа в мультиплеер и зомби-режим шутера Call of Duty: Black Ops – Cold War. Акция начнется 25 февраля и продлится до 4 марта. В день старта пробного периода в игру добавят новый кооперативный режим на четырех человек – Outbreak.

Об этом издательство Activision сообщило на сайте игры.

В Outbreak игроки отправятся сражаться с зомби в России. Изначально в этом режиме будет доступна миссия Threshold, где команда из четырех бойцов окажется на Уральских горах, где будет зачищать местность от волн нежити.

Трейлер режима Outbreak для Call of Duty: Black Ops – Cold War

Кроме того, во время бесплатного периода для игроков на консолях PS4 и PS5 будет доступен еще один кооперативный режим под названием Onslaught.

Весь прогресс с бесплатного доступа будет сохранен в полной версии игры.

Про Call of Duty: Black Ops – Cold War

Cold War – это новая часть серии Call of Duty: Black Ops. Игра вышла 13 ноября 2020 года на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и консоли прошлого поколения.

В день релиза шутер установил рекорд по цифровым продажам.

Помимо многопользовательского режима в Call of Duty: Black Ops - Cold War есть сюжетная кампания, действия которой разворачиваются в период Холодной войны.

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Автор: Сергей Коршунов