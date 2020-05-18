Терминатор на мотоцикле и неоновый Рейден – представлены Friendship для Mortal Kombat 11

Новые приемы и сюжетное дополнение появятся в игре 26 мая.

Студия NetherRealm выпустила новый трейлер дополнения для файтинга Mortal Kombat 11. В нем показаны приемы Friendship.

Трейлер Friendship для Mortal Kombat 11

В ролике можно заметить Терминатора на мотоцикле, неонового Рейдена, Джакса, играющего на саксофоне и много других веселых приемов, которыми можно добивать соперника.

Friendship добавят в игру бесплатно 26 мая. Тогда же выйдет платное дополнение Aftermath. Оно добавит в игру новую сюжетную кампанию, которая станет продолжением истории Mortal Kombat 11. В последнюю часть файтинга вернутся бойцы Фудзин и Шива, а гостевым персонажем станет Робокоп. Aftermath выйдет 26 мая на ПК, Xbox One, PS4.

Трейлер дополнения Aftermath для Mortal Kombat 11

Напомним, Mortal Kombat 11 – это последняя, на сегодня, часть легендарного файтинга, в котором бойцы Земли сражаются с силами зла из Внешнего мира. Mortal Kombat 11 вышел 23 апреля 2019 года на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и стал самой продаваемой игрой в истории франшизы. Помимо основных бойцов, в MK11 есть гостевые персонажи – ими стали герои комиксов Джокер и Спаун, а также знаменитый киборг – Терминатор.