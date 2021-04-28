Capcom отчиталась о продажах и выпустила новый патч для ролевого экшена про монстров.

Спустя месяц после релиза тираж ролевого экшена Monster Hunter Rise на Nintendo Switch превысил 6 миллионов копий. Как в "цифре", так и на физических носителях.

Об этом издатель Capcom сообщил в своем финансовом отчете.

Игра вышла на Switch 26 марта, и всего за три для ее купило 4 миллиона человек. А продажи за 10 дней преодолели отметку в 5 миллионов.

На ПК Monster Hunter Rise выйдет только в следующем году.

Трейлер Monster Hunter Rise

В новой части популярной серии Monster Hunter игроки также могут охотиться на монстров и улучшать свое снаряжение, но теперь у них появился компаньон – собакоподобное существо, верхом на котором можно исследовать местность. Еще в Rise есть режим выживания, где геймеры должны защищать свое поселение от монстров.

Напомним, что сегодня Capcom выпустила патч для Monster Hunter Rise. В игре были исправлены баги, добавлены новые монстры и возможность менять внешний вид своего персонажа с помощью специальных купонов. Правда, их придется приобретать за реальные деньги в цифровом магазине Nintendo eShop.

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Автор: Сергей Коршунов