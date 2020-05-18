Игру Minecraft купило более 200 миллионов игроков

Еще 300 миллионов игроков получили игру бесплатно в Китае.

За 11 лет с момента выхода, продажи игры Minecraft превысили 200 миллионов копий. Только в прошлом месяце активная аудитории игры составила 126 миллионов человек.

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Об этом компания Microsoft заявила в рамках празднования 11-летия Mojang Studios – разработчиков игры.

Стоит отметить, что в число проданных копий не вошли 300 миллионов игроков из Китая, где Minecraft распространяется по бесплатной модели.

В Microsoft также сообщили, что в период пандемии коронавируса количество новых игроков увеличилось на 25%. А первые 100 миллионов копий Minecraft были проданы еще в 2016 году.

Что такое Minecraft

Minecraft – это компьютерная игра в жанре песочницы с элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города. Благодаря своему уникальному геймплею Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества.

Напомним, игра была создана студией Mojang в 2009 году. В 2014 году компания Microsoft приобрела студию за 2,3 миллиарда долларов. Сейчас Minecraft доступен на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также iOS и Android.