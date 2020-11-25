В экранизации этой игры актриса исполнила главную роль.

В декабре на большие экраны выходит фильм "Охотник на монстров", снятый по мотивам одноименной игры студии Capcom. Главную роль в ленте исполнила Милла Йовович. И перед премьерой картины разработчики заявили, что ее персонаж появится в игре Monster Hunter World: Iceborne.

Милла Йовович в Monster Hunter World: Iceborne

Героиня Миллы Йовович по имени Артемида появится в двух квестах, которые временно доступны в игре. Актриса также озвучила своего персонажа в Monster Hunter World: Iceborne.

Милла Йовович появится в Monster Hunter World: Iceborne уже 4 декабря.

О чем фильм "Охотник на монстров"

Лента рассказывает об элитном отряде солдат во главе с лейтенантом по имени Артемида (Милла Йовович), который попадает в параллельный мир. Там герои сталкиваются с гигантскими чудовищами. Чтобы выжить и помешать тварям попасть на Землю, они объединяются с Охотником, который умеет убивать монстров.

Охотника сыграл Тони Джаа – тайский актер, известный по фильмам "Онг Бак" и "Форсаж 7". В фильме также снялись Рон Перлман ("Хэллбой: Герой из пекла"), Диего Бонета ("Терминатор: Темные судьбы") и Миган Гуд ("Шазам").

Режиссером ленты выступил супруг Миллы Йовович – Пол У.С. Андерсон, который ранее снял серию фильмов "Обитель зла" по мотивам игровой франшизы Resident Evil и экранизацию файтинга Mortal Kombat.

Съемки проходили в октябре 2018 года в Кейптауне (ЮАР). "Охотник на монстров" планировалось выпустить в прокат в сентябре 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19, релиз картины отложили до декабря.

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Автор: Сергей Коршунов